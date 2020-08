Ținuți la poartă câteva ore, polițiștii și jandarmii au aplicat 30 de amenzi participanților la priveghi și familiei lui Emi Pian. Sute de persoane trecuseră pragul imobilului, miercuri, fără mască și distanța fizică, obligatorii prin lege. Amploarea evenimentului „organizat” de membrii clanului Duduienii în cartierul bucureștean Rahova a luat prin surprindere autoritățile. În primă fază, […] The post Cum a dat poliția amenzi la priveghiul interlopului Emi Pian appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.