Cum a devenit Bucurestiul capitala gamerilor din toata lumea datorita vitezei uriase de internet

Gamer google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pentru pasionatii de gaming profesionist, Bucurestiul este locul ideal in care acestia isi pot masura fortele. Potrivit unui studiu realizat de Speedtest.net, Bucurestiul se claseaza pe primul loc in lume in clasamentul oraselor ideale pentru gaming, depasind metropole din Asia, Europa si Statele Unite ale Americii, precum Singapore, Shanghai, Moscova, Seattle, Las Vegas, Tokyo sau Paris. Concluzia celor de la Speedtest.net este ca „Bucurestiul e locul unui ping extrem de scazut (timpul de reactie - n.r.), a unei viteze fulger de download si a unei culturi in crestere pentru gaming, incepand cu Bucharest Gaming Week si continuand cu aparitia studiourilor de jocuri”, explica sursa citata. Viteza me ...