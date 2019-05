Cum a explicat Gabriela Firea prezenta sarmei in colonul sau: ”Nu stiu daca a fost o intamplare sau o mana criminala”

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a vorbit despre bucata de sarma pe care i-au scos-o medicii din colon si a lasat sa se inteleaga ca nu este exclusa o mana criminala.

„Nu mananc repede, nu mananc pe nemestecate, e foarte ciudat cum puteam sa inghit asa ceva. Sunt persoane care spun ca tipul acesta de aliaj, in anumite conditii, caldura, se poate transforma in sarma foarte mica, incat sa poata fi introdusa in mancare. Nu pot sa acuz pe nimeni, nu am nici cea mai mica idee cum a ajuns acolo, medicii nu au explicatii”, a explicat edilul Capitalei la Antena 3.

Intrebata daca crede ca este vorba de un atentat la viata sa, Firea a raspus „Nu vreau sa fac un pacat, dar cred ca nimeni nu ar exclude nicio varianta, cea a unei intamplari, dar si sa se fi introdus acea mica sarma sub forma rotunda intr-un aliment. Ea, in colon, era identificata desfasurata, nu stransa”.

„Poate vom ramane toata viata cu aceasta intrebare daca a fost o intamplare sau daca a fost o mana criminala. (…) Eu sunt un om precaut, nu as fi mancat cu inghitituri asa incat sa nu simt un aliaj”, a concluzionat primarul.

Edilul a spus ca urmeaza sa fie operata din nou. „Din pacate, nu s-a finalizat aceasta epopee. Sper sa fiu programata, poate peste o luna, la interventia finala, care va fi si mai dificila si care sa spunem ca va pune capat acestui sir mai lung de cand starea mea de sanatate a fost mai precara”, a mai spus primarul.

