Cum a fost invins PSD de cativa oameni abia intrati in politica, intr-o comuna din Prahova - Interviu

A fost de 8 ori in SUA si in alte peste 30 de tari, lucreaza intr-o multinationala unde se ocupa de toata emisfera estica (din Norvegia si pana in Australia), dar a decis sa isi creasca baietii in Romania si sa se implice activ in politica, dupa o discutie aprinsa cu tatal sau. In doar doua luni, filiala comunala pe care o conduce (si care are acum doar 14 membri) a invins PSD in alegeri.