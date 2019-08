Cum a fost salvata de la moarte Oana Radu de catre iubitul ei

Oana Radu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Oana Radu trece prin clipe grele dupa ce iubitul ei a ajuns in stare grava la spital. Iubitul artistei a fost stropit cu benzina si incendiat, iar artista i-a rugat pe toti prietenii sai virtuali sa se roage pentru insanatosirea barbatului pe care il iubeste. In urma cu ceva timp, cand se intorcea de la un concert, Oana Radu si iubitul ei au suferit un accident serios. Artista a povestit la vremea respectivaca a scapat teafara datorita iubitului ei care a protejat-o. Oana Radu a povestit ca accidentul a avut loc din auza unui sofer care venea din sens opus cu viteza foarte mare, iar in momentul in care iubitul ei a vrut sa-l evite pe acel sofer, cei doi au fost la un pas sa se rastoarne cu masina. Infiorato ...