Cum a fost vazuta in Caracal mama Luizei Melencu in ziua in care procurorii o cautau acasa! ”Am inceput sa plang de durerea dansei”

luiza melencu

Familia Luizei Melencu spera intr-o minune care le va aduce fata acasa. Mama tinerei rapite de Gheorghe Dinca nu crede ca fiica ei este moarta.

Chiar daca ”monstrul din Caracal” a marturisit ca a ucis-o pe Luiza Melencu, in aprilie, atunci cand de altfel a si rapit-o de pe strada, familia tinerei de 18 ani nu crede ca Gheorghe Dinca este criminalul. De nenumarate ori, mama Luizei Melencu le-a cerut oamenilor legii sa cerceteze disparitia fiicei lor, despre care cred ca este sechestrata undeva, fiind victima traficului de carne vie.

La inceputul acestei saptamani, procurorii i-au cerut mamei Luizei Melencu noi probe ADN, iar femeia spune ca nu vrea sa dea aceste probe, banuind ca anchetatorii se vor folosi de acestea pentru a inchide dosarul si a declara moartea tinerei rapite de Gheorghe Dinca.

In ziua in care procurorii au venit la usa Monicai Melencu, mama Luizei, aceasta se afla in Caracal, iar o persoana care se afla in trecere prin oras a vazut-o pe femeie si a fost impresionat de durerea acesteia.

”Ieri (n.r. luni), ma aflam in Caracal si am trecut pe langa mama Luizei. Va rog din suflet sa ma credeti ca m-au luat niste fiori si am inceput sa plang de durerea dansei. Si eu sunt mama si stiu ce inseamna suferinta pentru copii. Doar o mama poate intelege durerea altei mame”, este mesajul unei femei care a vazut-o pe mama Luizei Melencu, in ziua in care procurorii au cautat-o acasa pentru a recolta probe ADN.

Mama Luizei Melencu nu vrea sa dea probe ADN pentru ca ea crede ca procurorii vor sa o decalre moarta pe fiica ei

Marti dimineata, procurorii DIICOT s-au intors acasa la familia Melencu pentru a recolta probele ADN, iar Monica Melencu se pare ca a fugit. Familia Luizei Melencu considera ca procurorii vor sa o declare moarta pe tanara disparuta in urma cu o jumatate de an.

”Au venit luni seara doi domni si o doamna de la politie, mai sa ma ia pe sus sa dau aceste probe biologice. Au stat mai bine de o ora la poarta. Le-am spus clar ca refuz. Au incercat sa puna martori care sa semneze ca au vazut masina politiei la poarta si ca eu nu vreau sa dau aceste probe. Le-am spus respectivilor ”domnilor, stiti cumva ce urmeaza sa faceti, ce urmeaza sa semnati”? Oamenii respectivi sunt si vecini cu noi si nu au vrut sa fie martori. Pana la urma au incheiat un proces verbal in care au mentionat si chiar i-am rugat sa scrie ca nu vreau sa dau aceste probe si nu am semnat nici acel proces verbal. Politistii au plecat la 19.30 si au revenit la poarta la 20.30 cu o instiintare sa ma prezint azi (n.r marti) la postul de politie din Caracal, la ora 11.00. Bineinteles ca nu m-am prezentat si au emis mandat de la Tribunal. Refuz sa dau din nou aceste probe, chiar daca s-a emis acest mandat. Astept sa ma ia, sa vada toata tara. Nu le dau nici probe si nici semnatura ca nu vreau sa se ajunga sa inchida cazul fara sa scoata adevarul la lumina”, a declarat Monica Melencu, mama Luizei, tanara de 18 ani raita de Gheorghe Dinca.

