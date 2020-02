Cum a impresionat juriul Larisa Magda la Romanii Au Talent. Tanara a anuntat, in direct, la Pro TV. “Sora mea…”

Larisa Magda este una dintre participantele la show-ul „Romanii Au Talent”. Tanara are o poveste emotionanta, pe care a povestit-o, fara vreo retinere, in direct la Pro TV. In varsta de 15 ani, fata a venit tocmai din Australia pentru a lua parte la emisiune.

„Parintii mei s-au nascut in Romania, dar s-au mutat cand erau tineri. Acesta este motivul pentru care vorbesc doar engleza. Sunt pentru prima data in Romania si este pentru prima data cand se intorc si parintii mei. Ei era copii cand au plecat, mama avea 4 ani, iar tata 8 ani. Este foarte emotionant pentru ei sa revina acasa. Tata lucreaza in constructii, iar mama este casnica si are grija de copii, pentru ca suntem cinci. Am o sora si trei frati. Suntem religiosi si incercam sa ajungem la biserica in fiecare duminica, ori de cate ori putem. E dificil pentru ca sora mea are nevoi speciale. Trebuie monitorizata 24 de ore, 7 zile, fiind ventilata„, a povestit Larisa Magda.

„Sora mea s-a nascut cu o paralizie cerebrala severa. Doctorii nu i-au dat sanse de a trai foarte mult timp, dar noi ca familie si evident imprena cu ea, am luptat sa ajungem acolo unde se afla azi. Cred ca este un motiv de inspiratie si ar fi foarte mandra de mine. Nu poate merge sau vorbi, pentru ca are traheostomie, pentru a putea respira. Am trecut prin etape, in care il intrebam pe Dumnezeu de ce nu a vindecat-o? De ce s-a nascut asa? Cred ca toate se intampla cu un motiv si toate se intampla la momentul lor. Deci Dumnezeu are un plan. Stiu ca are. Ea este cu siguranta adezivul care ne tine familia unita. Fara ea. nu stiu unde am ajunge. Dansul meu se numelte Plansul Inimii si este vorba despre o inima franta si acest dans este dedicat surorii mele, pentru ca mi se rupe inima pentru ea. Mi-as dori sa fie capabila sa faca tot ce fac altii„, a completat concurenta de la „Romanii Au Talent”.

Reactia juratilor de la „Romanii Au Talent”

„Mihai, tot asa s-a vazut momentul si de la tine?„, l-a intrebat Andi Moisescu pe Mihai Petre, impresionat la maximum de momentul Larisei Magda.

„Momentul ei este cel mai bun moment de dans pe care l-am vazut pana acum la Romanii Au Talent! Asta pentru ca nu are legatura numai cu emotia, dar si cu executia. Mi s-a parut fantastic momentul tau„, au fost cuvintele lui Mihai Petre.

„Esti de un 10 perfect. Esti un fenomen!”, i-a spus Andra.

„Avem pentru tine patru de DA si abia asteptam sa te revedem„, i-a spus si Andi Moisescu.

Larisa Magda a plecat de pe scena cu patru de „DA”, in aplauzele publicului si cu toata admiratia juriului.

„Sunt foarte mandra de mine si de dansul meu. Nu ma asteptam sa primesc atatea reactii pozitive si vorbe atat de frumoase de la juriu. Sunt in al noualea cer„, a spus Larisa la finalul numarului ei.

