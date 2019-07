Cum a incercat criminalul cu Jaguar sa scape cu permisul! Argumente puerile in plangerea contraventionala

Criminalul Daniel Pavel Dumitras google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Daniel Pavel Dumitras, afaceristul care in urma cu o saptamana ucidea un om pe trecerea de pietoni, avea permisul de conducere suspendat, dupa ce a trecut pe rosu, la o trecere de nivel cu calea ferata, in timp ce barierele coborau. Dispretul ucigasului pentru regulile de circulatie si pentru orice reguli, in general, reiese fara echivoc si din argumentele pe care acesta le-a adus in plangerea contraventionala depusa contra procesului verbal prin care i se suspenda dreptul de a conduce, totul in incercarea de a-si pastra permisul. Aceaiasi plangere contraventionala care ulterior i-a permis sa mai conduca inca o luna, timp suficient pentru a ucide un om nevinovat. Astfel, la data de 23. ...