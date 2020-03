Cum a incercat firma Mehmetoglu sa devina proprietara pe opt cladiri din zona Cazino Sud

Construcţiile nu fac obiectul contractului de vânzare-cumpărare

„Instanţa nu îşi va însuşi raţionamentul petentei“

Zona Cazinoului din Mamaia atrage, deopotrivă, turişti şi agenţi economici interesaţi să îşi dezvolte afacerile într-un loc căutat de public. Printre afaceriştii din urmă se numără şi firma Mehmetoglu, deţinută în anii anteriori de afaceristaDeferită instanţei de către procurorii anticorupţie, în anul 2015, pentru modul în care a fost perfectată înstrăinarea terenului de 11.890 mp din zona Cazino Sud, din Mamaia, societatea Mehmetoglu a încercat să îşi treacă în proprietate opt clădiri din zona respectivă, la finele anului 2016. Nemulţumită de decizia Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Constanţa, prin care i-a fost respinsă solicitarea, Mehmetoglu SRL a mers în instanţă pentru a-şi cere dreptul de proprietate pe care îl invoca asupra imobilelor, după cum vom detalia în articol. Cazul a fost închis definitiv abia spre sfârşitul anului 2017, când cererea Mehmetoglu a fost respinsă definitiv. De menţionat că, în dosarul penal constituit ca urmare a rechizitoriului întocmit de procurorii anticorupţie, judecătorii Tribunalului Constanţa au confirmat acuzaţiile aduse de anchetatori, prin pronunţarea unei hotărâri de condamnare. În prezent, cazul respectiv se află încă pe rolul Curţii de Apel Constanţa, unde se judecă apelurile declarate de acuzaţi, printre care şi Mehmetoglu.Pentru a reveni la intenţia Mehmetoglu de a înscrie dreptul de proprietate asupra clădirilor din zona Cazino Sud, este de menţionat că plângerea la instanţă a fost formulată la data de 6 decembrie 2016, pe rolul Secţiei Civile a Judecătoriei Constanţa, sub numărul de dosar 33889/212/2016. Potrivit hotărârii judecătorilor, citată pe portalul Jurisprudenţei Naţionale, societatea a cerut anularea încheierilor de respingere pronunţate de OCPI Constanţa şi „admiterea cererii privind intabularea dreptului de proprietate al societăţii asupra construcţiilor C1, C2, C3, C6, C7, C8, C9, C10 situate în Staţiunea Mamaia, zona Cazino Sud“.Concret, potrivit celor consemnate pe www.rolii.ro, firma „a menţionat că a solicitat OCPI Constanţa intabularea dreptului de proprietate al societăţii asupra construcţiilor C1, C2, C3, C6, C7, C8, C9, C10 situate în staţiunea Mamaia, zona Cazino Sud, în temeiul dispoziţiilor art. 37 alin. 2 din Legea 7/1996“.Prin încheierea OCPI din 3 octombrie 2016, însă, solicitarea i-a fost respinsă, „pe motiv că, în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.1358/08.12.2004, aceasta a dobândit dreptul de proprietate doar asupra restaurantului Delta, Cofetăria Cazino şi Minihotel Cazino, construcţiile C1, C2,C3, C6, C7, C8, C9, C10 nefăcând obiectul contractului, astfel că nu sunt îndeplinite condiţiile art. 888 Cod civil“.Mehmetoglu SRL a formulat o cerere de reexaminare a deciziei OCPI, însă decizia Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind respingerea cererii de intabulare a dreptului de proprietate în favoarea firmei a fost menţinută.În aceste condiţii, reprezentanţii societăţii s-au adresat instanţei de judecată, arătând că dreptul de proprietate ar trebui înscris în favoarea Mehmetoglu în temeiul dispoziţiilor art. 37 alin. 2 din Legea 7/1996. Mai exact, societatea a susţinut, prin reprezentanţi, faptul că textul de lege pe care şi-au întemeiat cererea la OCPI prevede următoarele: „Construcţiile realizate înainte de 1 august 2001, care este data intrării în vigoare a Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, se intabulează, în lipsa autorizaţiei de construire, în baza certificatului de atestare fiscală prin care se atestă achitarea tuturor obligaţiilor fiscale de plată datorate autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază se află situată construcţia, precum şi a documentaţiei cadastrale“.Reprezentanţii societăţii au argumentat că au îndeplinit aceste condiţii şi au depus la dosar certificatul de atestate fiscală din septembrie 2016, dar şi documentaţia cadastrală a construcţiilor respective. Aceştia au mai susţinut că toate construcţiile au fost edificate în anul 1959, astfel că este incidentă ipoteza prevăzută de art.37 alin.2 din Legea 7/1996.Totuşi, în urma analizării actelor depuse la dosar, judecătorii constănţeni, atât cei ai Judecătoriei Constanţa, cât şi cei ai Tribunalului, au respins argumentele şi cererea Mehmetoglu SRL.În hotărârea Judecătoriei Constanţa, menţionată pe Jurindex, se arată că „instanţa nu îşi va însuşi raţionamentul petentei constând în aceea că cererea de înscriere a dreptului de proprietate asupra construcţiilor C1, C2, C3, C6, C7, C8, C9, C10 situate în staţiunea Mamaia, zona Cazino Sud, trebuia analizată doar din perspectiva temeiului de drept indicat- disp.art.37 alin.2 din Legea 7/1996, apreciind că, astfel cum reiese şi din dis p.art.24 alin.3 sus menţionat, în analiza cererii trebuie avut în vedere şi titlul pe baza căruia s-a constituit/transmis în mod valabil dreptul de proprietate/celelalte drepturi reale“.În continuare, potrivit sursei citate, instanţa a arătat că „din analiza Contractului de vânzare-cumpărare nr.2078/08.12.2004 autentificat sub nr.1358/08.12.2004 la BNP (...) nu reiese că petenta a dobândit dreptul de proprietate şi asupra construcţiilor C1, C2,C3, C6, C7, C8, C9, C10 situate în staţiunea Mamaia , zona Cazino Sud“.Astfel, „contrar susţinerilor petentei (n.r. - Mehmetoglu SRL), instanţa apreciază că din documentaţia ce a stat la baza perfectării Contractului sus menţionat nu rezultă, dincolo de orice îndoială, că şi aceste construcţii au făcut obiectul contractului“.„În concluzie, în lipsa dovedirii constituirii dreptului de proprietate asupra imobilelor - construcţiilor C1, C2, C3, C6, C7, C8, C9, C10 situate în staţiunea Mamaia, zona Cazino Sud potrivit prevederilor legale, soluţia de respingere a cererii de reexaminare împotriva încheierii nr.xxxxxx/11.10.2016 pronunţată în dosarul nr.xxxxxx/03.10.2016, emisă de OCPI Constanţa este legală, împrejurare faţă de care instanţa va respinge ca neîntemeiată plângerea formulată“, se mai arată în hotărârea nr. 3666 / 2017 a Judecătoriei Constanţa.Sentinţa Judecătoriei Constanţa a fost menţinută prin Decizia nr. 991/2017 a Tribunalului Constanţa.





