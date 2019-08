Cum a incercat Ioana Ginghina sa isi salveze mariajul. „Am inceput sa fiu mai sexy!”

Ioana Ginghina si Alexandru Papadopol au pus punct casniciei dupa 12 ani. Din pacate, cei doi nu au mai putut sa locuiasca impreuna si au luat decizia de a se separa. Actrita a marturisit pentru revista VIVA! ca a facut tot ce i-a stat in putere sa isi salveze casnicia.

„Incercarile au constat in a fi ceea ce credeam eu ca este femeia perfecta. Am inceput sa fac mai multa mancare, sa fiu mai sexy. Eu oricum sunt extrem de atenta la cum stau prin casa si am tot soiul de… Adica, cine ma cunoaste stie dinainte ca eu, asa…Dar eram mai atenta de cum arat prin casa, nu stiu cum sa zic. Eram mai zambitoare, daca erau probleme, nu mai conta. De asta m-am consumat atat de mult. Cand veneam acasa, era o chestie d-asta, in stomac: ‘Hai ca poti si astazi, Ioana!’ Eram un zambet toata, o floare, o raza de soare. Eram foarte atenta la exterior, nu la interior. Primeam, in schimb, aceleasi texte, acelasi comportament, poate chiar din ce in ce mai rau. Eu atunci mi-am propus sa treaca Craciunul si Revelionul, pentru Ruxi, sa trecem de sarbatori. Pana atunci am zis sa fac tot ce pot”, a declarat Ioana Ginghina pentru Viva!

