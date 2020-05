Cum a infectat un barbat din Buzau 19 persoane, mergand la rude de Paște

Un cartier din municipiul Buzău, cu o populaţie de circa 2.000 de locuitori, a intrat în carantină pentru 14 zile după ce, duminică, au fost confirmate 19 cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19. Focarul a apărut după ce un bărbat nu a respectat ordonanțele militare și, de Paște, a mers în vizită la rude, unde a […] The post Cum a infectat un bărbat din Buzău 19 persoane, mergând la rude de Paște appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.