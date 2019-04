Cum a infruntat-o Viorica Dancila pe Angela Merkel: 'Opinia mea difera de cea a domnei cancelar'

Premierul Viorica Dăncilă a vorbit într-un interviu pentru „Adevărul” despre conversaţia telefonică pe care a avut-o cu Angela Merkel la începutul lunii februarie, explicând că a vorbit despre conducta de gaz Nord Stream 2.

"Aici aş vrea să fac două precizări. Dacă premierul ar participa la Consiliul European, unde participă, de fapt, premierii, pentru că acolo se iau mai mult decizii economice, aş fi avut posibilitatea de a vedea opţiunea fiecărui stat. Participând preşedintele, nu am avut această oportunitate, cu toate că decizia era la premier, inclusiv pe directiva gaze. Este normal ca un premier să-şi vadă interesul propriei ţări. Interesul doamnei Merkel era să se realizeze acea conductă, iar pentru noi era important să fim de partea partenerilor noştri strategici, care ne asigură şi securitatea. Şi atunci am susţinut partenerii strategici. Am avut o discuţie şi am spus că opinia mea diferă de cea a domnei cancelar. Eu cred că fiecare dintre state trebuie să-şi susţină propriul interes", a afirmat Viorica Dăncilă.

Premierul Viorica Dăncilă şi cancelarul Germaniei, Angela Merkel au vorbit pe 8 februarie la telefon, discuţia fiind confirmată şi de ambasada Germaneiei la Bucureşti, fără a da detalii despre subiecte. Ulterior s-a aflat că tema discuţiei ar fi fost initiaţiva germano-rusă privind crearea unei conducte noi de gaz - Nord Stream 2. Cancelarul german ar fi încercat atunci să o convingă pe Viorica Dăncilă să nu introducă în cadrul Consiliului Uniunii Europene o propunere de directivă care ar afecta direct interesele Germaniei în ceea ce priveşte Nord Stream 2 şi conexiunea cu Rusia.

