Cum a luat Alex Velea examenul de Bacalaureat. Sigur iti vei schimba parerea despre el

Alex Velea pare un rebel in adevaratul inteles al cuvantului si foarte multi cred ca a lasat scoala in plan secund, fiind preocupat exclusiv de cariera artistica. Numai ca vedeta a surprins pe toata lumea atunci cand a declarat ca a fost un elev eminent in cei 12 ani de scoala. Alex Velea spune ca parintii sai si-au dorit intotdeauna ca el sa se tina "de carte", iar renuntarea la invatatura "s-a datorat"… Andei Adam. Totusi, Alex Velea a obtinut o nota foarte mare la examenul de bacalaureat, terminand liceul cu media 9,81. "Eram un copil foarte cuminte. Parintii au stat mereu langa mine, m-au ajutat mereu si au dorit ca odrasla lor sa creasca asa cum trebuie. Mi-a mers bine rau la scoala, am luat ...