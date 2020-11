Cum a maltratat o romanca din Italia batranii pe care trebuia sa-i ingrijeasca: "La tine o sa vina moartea, nu familia!"

O romanca din Italia a provocat furia locuitorilor din Monteveglio, regiunea Emilia-Romagna, dupa ce s-a aflat ca a maltratat batrani internati in azilul ei. De altfel, doi dintre batrani au murit in conditii suspecte, in decurs de doua saptamani, iar pe bratele si picioarele unuia dintre ei existau urme dupa ce fusese legat strans cu funii, insa nici femeia si nici colaboratoarele sale nu au fost acuzate de omucidere.