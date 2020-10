Cum a pierdut PSD majoritatea din Biroul Permanent al Senatului. Sorin Grindeanu: "Nu se poate stabili data alegerilor"

PSD nu mai are majoritate in Biroul Permanent al Senatului, iar acest for nu s-a putut reuni pentru a pune pe ordinea de zi proiectul de lege privind alegerile parlamentare, retrimis de presedintele Klaus Iohannis in Parlament la reexaminare, a declarat marti, 27 octombrie, prim-vicepresedintele social-democratilor, Sorin Grindeanu.