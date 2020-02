Cum a pus Guvernul Orban bete-n roate trotinetelor electrice. In loc sa le incurajeze, a facut folosirea lor mai riscanta

Dupa mai multe incercari, liberalii au creat un act normativ care i-ar putea obliga pe romanii de toate varstele sa isi ia trotinetele electrice in brate, ca sa nu ramana cu ele in strada. In plus, multi dintre copii ar putea fi nevoiti chiar sa isi riste vietile, daca vor mai vrea sa circule cu astfel de vehicule electrice.