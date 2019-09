Cum a putut Bianca Dragusanu sa se arate la fereastra. Ipostaza de infarct

dragusanu

Bianca Dragusanu s-a lasat fotografiata intr-o ipostaza provocatoare in dreptul ferestrei. Imbracata sumar, aceasta si-a aratat posteriorul in toata splendoarea.

Bianca Dragusanu a starnit numeroase comentarii cu cea mai recenta ipostaza in care s-a afisat pe retelele de socializare. Vedeta s-a lasat fotografiata imbracata sumar, intr-un body, in dreptul unei ferestre. Bianca Dragusanu a pozat in asa fel incat sa-si scoata in evidenta posteriorul. Comentariul facut de ea langa imaginea respectiva este unul neasteptat:

„Asa ne saluti tu, cu c…l?”, „Cat de penala esti! Cand o sa creasca fata ta mare cred ca o sa fie tare „mandra” de tine!!!”, „Oare o fi adevarat?”, i-au scris internautii.

Bianca Dragusanu a aparut pentru prima oara la TV in urma cu ani, la emisiunea Din Dragoste, pe care o prezenta Mircea Radu. A devenit cunoscuta in lumea mondena dupa ce s-a aflat de relatia sa cu designerul Catalin Botezatu. Ulterior, a avut o relatie cu fostul fotbalist Adrian Cristea. Bianca Dragusanu a fost casatorita pentru o scurta perioada de timp, cu Victor Slav. Dupa ce si-au reinnodat relatia, din povestea lor de dragoste a rezultat o fetita, Sofia Natalia. Bianca Dragusanu si Victor Slav s-au despartit din nou anul acesta. Dupa separare, vedeta de televiziune si-a gasit linistea in bratele unui tanar plin de bani, Tristan Tate, insa povestea lor de amor nu a durat prea mult. In prezent, aceasta are o relatie cu un barbat pe nume Alex Bodi.

