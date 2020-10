Cum a ramas fara mandat primarul din Sangeorz Bai, cel care și-a filmat fiica in timp ce o umilea

Primarul din Sîngeorz Băi, Traian Ogâgău, care și-a umilit fiica de 14 ani, a rămas fără mandat, a anunțat miercuri Prefectura Bistrița-Năsăud. Atribuțiile vor fi preluate de viceprimarul orașului după de condamnarea lui Traian Ogâgau într-un dosar din urmă cu patru ani a rămas definitivă. „Astăzi, 14 octombrie, a fost emis Ordinul de Prefect nr. […] The post Cum a rămas fără mandat primarul din Sângeorz Băi, cel care și-a filmat fiica în timp ce o umilea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.