Cum a ramas Romania și fara ventilatoare, și cu banii luați. „Clauze nerealiste” sesizate de Curtea de Conturi in contract

România nu are nici la această oră ventilatoarele mecanice pentru pacienții COVID în stare gravă, pentru că firma din Coreea de Sud contractată nu le-a mai livrat. Ba mai mult, țara noastră a pierdut și banii de avans. Totul reiese din controlul făcut de Curtea de Conturi. Pe 8 aprilie, ministrul sănătății, Nelu Tătaru, anunța […] The post Cum a rămas România și fără ventilatoare, și cu banii luați. „Clauze nerealiste” sesizate de Curtea de Conturi în contract appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.