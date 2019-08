Cum a rapit-o criminalul din Caracal pe Luiza. Ce facea tanara

Luiza google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Apar noi informatii bomba in ancheta de la Caracal! Avocatul familiei Luizei Melencu, Tonel Pop, a dezvaluit, duminica seara, 11 august, cum a fost rapita tanara de 18 de ani de catre barbatul de 65 de ani. Cum a rapit-o criminalul din Caracal pe Luiza Melencu! Ce facea tanara de 18 ani Conform declaratiilor acestuia, Luiza vorbea la telefon cand s-a urcat in masina lui Dinca. Avocatul spune ca daca nu era atenta la telefonul mobil, probabil ar fi observat ceva dubios la criminal si nu s-ar fi urcat in vehiculul acestuia. Alexandru Cumpanasu: "Oasele din padure nu au fost analizate" ‘Vorbea cu o persoana cand a intrat in masina. Pe camera de supravegheri din zona a fost surprinsa L ...