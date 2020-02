Cum a reactionat Andrei Duban dupa ce Ghita („amantul” sotiei lui) a fost eliminat de la Survivor Romania: „Era singurul…”

Eliminarea lui Ghita de la Survivor Romania a starnit numeroase controverse, iar printre cei care s-au grabit sa comenteze plecarea lui din competitie se numara nimeni altul decat Andrei Duban!

Va mai amintiti de apropierile dintre Gratiela, sotia lui Andrei Duban si Ghita? Ei bine, se pare ca dulcegariile s-au cam terminat intre cei doi, pentru ca acesta a fost eliminat din competitia Survivor Romania. Unul dintre oamenii care au avut ceva de spus despre plecarea lui Ghita din Republica Dominicana a fost chiar Andrei Duban. Sotul Gratielei a postat pe contul lui de Facebook un mesaj in care il ridica in slavi pe Ghita si, mai mult, spune despre acesta ca era singurul concurent inteligent de acolo.

„Tufele de Venetia de la razboinici au eliminat singurul smart concurent. Cruduta rezista” a scris Andrei Duban, pe contul lui de pe reteaua de socializare, chiar daca au existat anumite apropieri intre Gratiela si Ghita, de-a lungul competitiei.

In urma cu ceva timp, Duban a marturisit ca nu este deloc gelos pe comportamentul sotiei sale si ca i se pare normal, intr-o echipa, sa existe astfel de situatii intre colegi. „Este absolut normal! Este firesc sa planga pe umarul unui copil, Ghita e un copil. Numai o minte perversa, obosita si diabolica poate vedea altceva in afara de o imbratisare normala. Doar o minte prea cancanistica, uzata de televiziune, ar cauta in asta un subiect altul decat este”a spus Andrei Duban, intr-o emisiune tv.

