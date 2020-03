Cum a reactionat fiul Gratielei Duban dupa ce a vazut imaginile cu mama lui si Ghita: Mamiucu, daca tu plecai…”

Momentul in care Gratiela Duban a vazut la Survivor filmuletul primit de acasa, in care Andrei Duban si fiul lor, Armin, ii transmit cele mai frumoase cuvinte a fost unul extrem de emotionat, insa cu totii ne aducem aminte de clipele tandre pe care Gratiela le-a petrecut in compania lui Ghita, in competitia de la Kanal D.

De-a lungul competitiei Survivor, Gratiela Duban a fost surprinsa de mai multe ori in tandreturi cu Ghita. Cu toate acestea, Andrei Duban sustine ca nu a vazut nimic deplasat in gesturile sotiei sale, mai ales ca cei doi sunt colegi de echipa si au facut treaba buna impreuna. Stie toata lumea ca Gratiela si Duban au impreuna un fiu de numai 8 ani pe nume Armin, care s-a dovedit a fi extrem de matur si de receptiv la tot ceea ce se intampla in concursul de la Kanal D.

Ei bine, si cum a reactionat copilul, atunci cand a vazut imaginile cu mama lui si cu Ghita? Nicicum, caci Armin a vazut-o mereu perfecta pe mama lui si, in competitie, o adevarata luptatoare. Asa ca, cel mai probabil, Armin este mult prea mic pentru a crede ca intre mama lui si colegul sau de echipa ar putea fi mai mult decat o relatie de prietenie.

Mai mult, atat micutul Armin, cat si Andrei Duban au declarat ca sunt bucurosi ca o pot vedea pe Gratiela si se simt extrem de mandri de performanta pe care aceasta a reusit sa o faca, la Survivor Romania. Momentul in care Gratiela a primit filmuletul de acasa cu Duban si fiul lor a fost unul foarte emotionant, mai ales prin prisma faptului ca baietelul i-a transmis mamei sale cele mai frumoase cuvinte si incurajari.

„Mami, oh, cat te iubeeeesc! Am incredere in tine ca vei castiga orice! Orice iti doresti tu, tu vei castiga! Pana si acest joc de comunicare. Mamiucu, daca tu plecai prima de la Survivor, tu erai o castigatoare pentru mine, oricum!” i-a spus Armin, Gratielei.

