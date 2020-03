Cum a reactionat Gratiela de la Survivor cand a vazut un filmulet cu Andrei Duban, dupa ce l-a „tradus” cu Ghita: „Nu am cuvinte sa…”

Survivor le-a pregatit tuturor concurentilor o surpriza de zile mari! Fiecare participant a avut parte de un filmulet venit din partea celor dragi, in care au auzit cuvinte frumoase si multe incurajari. Dupa ce a fost surprinsa in tandreturi de mai multe ori cu Ghita, toata lumea se intreba cum anume va reactiona Gratiela, cand va primi clipul video din partea lui Andrei Duban.

Gratiela si-a umplut ochii de lacrimi in momentul in care a primit un filmulet de acasa, in care Andrei Duban, fiul lor dar si intreaga familie ii ofera cele mai sincere si calde cuvinte si incurajari.

Sotia lui Andrei Duban a fost extrem de emotionata, dar momentul in care fiul ei i-a spus cateva cuvinte a facut-o sa planga si sa se tavaleasca pe jos, la propriu. Desi a avut mai multe episoade destul de intime cu Ghita, se pare ca totul a fost doar din prietenie, caci pentru Gratiela, familia este pe primul plan.

„Esti cel mai tare concurent pentru noi, de acolo! Ne uitam la tine de fiecare data si parca am vrea sa intram in ecran, sa te ajutam cu un centimetru…cu o secunda, cu o reusita, cu o aruncare, dar pentru noi esti Simona Halep! Azi face 8 ani baiatul nostru, stim ca te gandesti la noi, simtim! In fiecare noapte, in fiecare zi…in fiecare rugaciune esti in gandurile noastre! Te pupam, te iubim si te incurajam cu totii sa faci ce crezi tu de cuviinta, pentru ca noi suntem super, super multumiti si mandri de tine! Tine-o tot asa, esti campioana inimilor noastre! Hai, Grati! Te iubim” i-a transmis Andrei Duban, sotiei sale.

„Mami, oh, cat te iubeeeesc! Am incredere in tine ca vei castiga orice! Orice iti doresti tu, tu vei castiga! Pana si acest joc de comunicare. Mamiucu, daca tu plecai prima de la Survivor, tu erai o castigatoare pentru mine, oricum!” i-a spus si fiul sau.

Emotionata pana la lacrimi, Gratiela de-abia si-a gasit puterea de a spune cateva cuvinte. „Oricat as incerca, nu am cuvinte sa explic bucuria asta a mea. Am un copil de 8 ani, care statea ca un baiat mare, domnule si mai dadea si asa…matur! Ce mare a crescut!” a spus aceasta, dupa ce a vizionat filmuletul de acasa.

