Cum a reactionat Violeta, fiica lui Stefan Banica, atunci cand a aflat ca mai are un frate. Andreea Marin: „Nu e treaba...”

La doar cateva zile dupa ce Stefan Banica a dezvaluit ca i s-a nascut cel de-al treilea copil, Andreea Marin a vorbit despre acest subiect.

Fosta prezentatoare TV a dezvaluit cum a reactionat fiica sa, Violeta, atunci cand a aflat ca mai are un fratior mai mic.

„Foarte bine. Il astepta. Este un copil foarte sensibil si cred ca, la randul ei, cand va fi mamica, va fi foarte buna. Este un copil foarte cald. A fost sa-l vada pe Alexandru, l-a si tinut in brate. Nu e treaba mea sa dau detalii de genul acesta. Sa fim sinceri, orice copil care vine pe lume e o binecuvantare. Ceea ce-mi doresc si mie.", a declarat Andreea Marin, intr-o emisiune tv.

Andreea Marin: “Nu, nu sunt un om perfect!”

In ultimii ani, Andreea Marin a reusit sa se reinventeze. A slabit extrem de mult si si-a schimbat look-ul.

„Zana Surprizelor” si-a surprins fanii de pe Facebook cu un mesaj in care afirma ca niciodata nu a avut silueta mult dorita si ca nu se considera o femeie perfecta.

„Nu, nu sunt un om perfect, si nici o silueta perfecta nu am avut vreodata. Ceea ce caut nu e perfectiunea, ci echilibrul si o stare de sanatate buna. Desigur, uneori cei din jurul nostru vor sa vada in noi ce e mai bun, dar important e ca oamenii sa nu se lase inspirati doar de simplul fapt ca aparem la televizor, ci de faptele noastre concrete si atitudinea noastra in viata, pe termen lung. Stiu un lucru: ca sunt neobosita in a cauta solutii pentru o viata echilibrata si, atunci cand descopar ceva ce se dovedeste a fi bun pentru mine, impartasesc in dorinta de a afla si cei din jur despre asta. Ce e bun pentru mine poate fi bun si pentru tine!”,a scris Andreea Marin pe pagina personala de Facebook.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.