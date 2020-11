Cum a reusit o fata de 15 ani sa fure intr-un mall din Romania un colier cu smarald si diamante de 20.000 de euro

O tanara de 18 ani (15 ani la data comiterii faptei) a fost obligata sa urmeze un program de reeducare dupa ce, ajutata de tatal sau, in varsta de 43 de ani, a furat dintr-o bijuterie aflata in mall-ul "Baneasa Shopping City" un colier in valoare de aproape 20.000 de euro. Prejudiciul a fost recuperat.