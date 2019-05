Cum a reusit o tanara sa nasca acasa, in baie. Nu stia ca este insarcinata

O tanara care nu stia ca este insarcinata a nascut singura un bebelus, in baia propriei locuinte, intr-o noapte. Atat ea, cat si fetita sunt sanatoase.

Stacey Porter, in varsta de 20 de ani, a devenit mamica unei fetite in cel mai inedit mod. Aceasta a nascut pe podeaua baii din locuinta sa. Femeia avusese usoare dureri de stomac, dar nu i-a trecut nicio secunda prin cap faptul ca aceastea indicau o sarcina, mai ales ca aceasta pilule contraceptive.

Ea se afla singura la etajul locuintei sale din Falkirk, Scotia, in timp ce partenerul ei dormea la parter. S-a dus la baie pentru ca avea crampe, dar in scurt timp a nascut o fetita: „Totul s-a intamplat foarte rapid. Intr-un minut am fost pe toaleta, cu crampe stomacale, iar peste un minut eram pe podea si nasteam. N-am realizat ca eram insarcinata pana cand n-am vazut capul copilului iesind afara. A fost o nastere rapida, iar David s-a trezit la cateva minute dupa ce am nascut.”

David, care adormise cu telefonul dat pe silent nu a auzit atunci cand tanara l-a sunat de 60 de ori sa ii spuna ca tocmai a devenit tatic. Barbatul s-a trezit in jurul orei 4.14 si in timp ce urca scarile sa vada ce s-a intamplat cu iubita lui, Stacey l-a sunat din nou sa il anunte ca „are un copil”.

„Eu dormeam la parter cu telefon dat pe silent si nu stiam ce se intampla in baia de la etaj. Nu mai tin minte exact, dar parca am fost trezit de un tipat sau de un scancet”, isi aminteste barbatul.

Acesta a adaugat ca se simtea atat de ametit, incat a cautat haine in frigider: „Habar n-aveam ce sa fac. Paramedicii care au ajuns la noi acasa mi-au cerut sa fac un bagaj si, din nu stiu ce motiv, eu am inceput sa caut haine in frigider. Inca nu pot sa explic emotiile prin care am trecut in acel moment.”

David a sunat la urgente, iar Stacey si fetita ei, Sophie – Grace Johnston, au ajuns la spital, unde s-a constat ca sunt perfect sanatoase, desi nasterea nu a fost asistata medical: „E un miracol, fiindca n-am stiut ca e insarcinata si am dus o viata normala. Dar avem un copil perfect sanatos”, au mai spus parintii.

Totul s-a intamplat atat de repede, incat proaspata mamica nici nu poate defini ce a simtit in acele momente, dar stie in mod clar ca viata ei si a partenerului sau de cuplu s-a schimbat odata cu venirea pe lume a micutei lor, pe care o considera o „binecuvantare”, dupa cum a dezvaluit David pe o retea de socializare.

