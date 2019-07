Cum a reusit o tanara sa scape din mainile celui care o sechestrase

tanara google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O tanara austriaca, rapita in timp ce se plimba cu bicicleta, a reusit sa scape din mainile celui care o sechestrase si incercase sa o ucida, dupa ce l-a complimentat pentru orhideele pe care le avea in casa, au informat sambata surse ale politiei confirmate de presa, relateaza AFP. Nathalie Birli, o ciclista profesionista in varsta de 27 de ani, a fost izbita violent in urma cu cateva zile de un automobilist in timp ce se antrena intr-o zona rurala din afara orasului Graz. In timpul caderii ea si-a rupt o mana, iar agresorul a lasat-o inconstienta lovind-o cu un lemn, dupa care a transportat-o intr-o casa izolata. "M-am trezit dezbracata si legata intr-un fotoliu, intr-o casa veche", a povestit tanar ...