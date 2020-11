Cum a scapat Gabriela Szabo de COVID - 19. "Nici mie nu imi vine sa cred cata energie am"

In pandemie, sportul nu e promovat la fel de mult ca purtatul mastii sau statul in casa, in pofida studiilor de specialitate care demonstreaza beneficiile aduse de o viata activa bolnavilor de COVID-19. Este si cazul fostei campioane olimpice Gabriela Szabo, care afirma, in urma experientei personale, ca miscarea fizica a ajutat-o atat in perioada infectarii, cat si in recuperare.