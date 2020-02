Cum a slabit Silvia Dumitrescu 12 kilograme intr-un timp record. La 57 de ani artista se metine in forma cu un regim echilibrat, sarac in dulciuri si prajeli, dar si prin miscare, ea obisnuind sa mearga aproape zilnic, kilometri intregi cu bicicleta.

Silvia Dumitrescu a slabit nu mai putin de 12 kilograme, in nici un an, si putin mai lipseste sa ajunga acum la greutatea de odinioara, cand era cautata pana si pentru prezentarile de pe podium. Dupa problemele avute cu glanda tiroida, in urma carora luase in greutate mai bine de 20 de kilograme, artista s-a ambitionat si, gratie unui regim sanatos, combinat cu multa miscare, a reusit ceea ce si-a propus.

Vedeta mananca mult mai putin si mai des, a renuntat la dulciuri si prajeli, cu precizarea ca mai gusta din cand in cand doar ciocolata amaruie. A mers si la sala, de doua ori pe saptamana, pentru cate o sedinta de 20 de minute de Amplifitness. De asemenea, cam de trei ori pe saptamana, umbla cu bicicleta cate o ora pe zi!

Silvia Dumitrescu a dezvaluit in urma cu ceva timp, cum se mentine in forma. Un motiv intemeiat pentru ea sa-si consume caloriile facand mult sport. Astfel ca, daca vara alearga la malul marii, Silvia Dumitrescu slabeste iarna pe patinoar.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.