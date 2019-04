Cum a solutionat Inalta Curte de Casatie si Justitie litigiul dintre Energetica Electrica SA si Consiliul Concurentei

Electrica SA informeaza că, la termenul din data de 17 aprilie 2019, Inalta Curte de Casatie si Justitie s-a pronuntat in dosarul nr. 3883/2/2018 respingand definitiv cererea de suspendare a Deciziei Consiliului Concurentei nr. 77/20.12.2017, prin care societatea a fost amendata cu suma de 10.800.984,04 lei, pana la solutionarea definitiva a dosarului 3889/2/2018, in care Electrica a solicitat anularea sanctiunii ca nelegala si neintemeiata si, in subsidiar, reducerea cuantumului amenzii.Raportul a fost publicat astăzi pe Bursa de Valori București.