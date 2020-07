Cum a tradus greșit Ministerul Sanatații o procedura OMS privind testarea COVID-19 și acum se spala pe maini

Probele prelevate pentru testarea COVID-19 în România ar fi putut fi compromise din cauza unei traduceri a specialiștilor din Ministerul Sănătății, afirmă șefa Laboratorului de Genetică din cadrul INML Mina Minovici, un medic legist cu experiență profesională de 28 de ani. O parte dintre desele erori ale testelor ar fi putut fi cauzate de o […] The post Cum a tradus greșit Ministerul Sănătății o procedură OMS privind testarea COVID-19 și acum se spală pe mâini appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.