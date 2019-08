Cum a vrut CCR sa se judece singura, dar Inalta Curte n-a lasat-o. Motivarea unei decizii care a impiedicat cenzura la CCR

Curtea Constitutionala (CCR) a incercat fara succes sa se sesizeze in procesul in care avocata Elenina Nicut a demonstrat in fata unui judecator al Curtii de Apel Bucuresti ca CCR a incalcat propria lege de functionare - Legea 47/1992 si articolul 31 din Constitutie - Dreptul la informatie, atunci cand a dat o hotarare privind regulile de redactare a opiniei separate sau concurente.