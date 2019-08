Cum actiona violatorul care se dadea drept Bendeac pe Facebook si intretinea relatii sexuale cu tinere. Dezvaluiri uluitoare facute de DIICOT

diicot google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat de 36 de ani din Campulung Muscel, judetul Arges, retinut pentru pornografie infantila, s-a dat drept Mihai Bendeac pe o retea de socializare si ar fi atras si santajat doua minore, cu care a intretinut relatii sexuale, in urma unor presiuni exercitate asupra fetelor, potrivit unui comunicat de presa remis duminica de IPJ Braila. Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Braila, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. - B.T. Braila, au efectuat, pe 9 august, doua perchezitii domiciliare, in municipiul Campulung Muscel, judetul Arges, la un barbat banuit de pornografie infantila. Un nou caz cutremura Romania. Un barbat a convins mai multe tinere sa intretina relatii sexuale cu el. Se dadea ...