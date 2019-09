Cum afecteaza abrogarea OUG 114 pensia minimai: 950.000 de oameni afectati

Marius Budai google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat ca va fi o problema cu plata pensiei minime pentru 950.000 de oameni in cazul in care OUG 114/2018 va fi abrogata, insa a dat asigurari ca se va gasi o solutie legala si corecta "pentru a merge mai departe". El a fost intrebat daca vor fi probleme cu plata pensiilor in cazul in care OUG 114/2018 va fi abrogata. "In ceea ce priveste valoarea de punctului de pensie, trebuie sa fiu foarte, foarte corect, as putea sa dau un raspuns strict politicianist si sa spun ca da, dar nu. Legea cum este promulgata, este publicata in Monitorul Oficial si noi am inceput deja calendarul implementarii, dar ceea ce tine de indemnizatia sociala, pensia minima in speta ...