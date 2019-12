Cum aflam greutatea unui porc fara cantar

Greutatea unui porc in viu poate fi aflata si fara a se folosi cantarul, cu ajutorul unor masuratori simple si a unei formule de calcul care va ajuta sa aproximati cate kilograme are grasunul.

Metoda prin care se afla greutatea unui porc fara a se folosi cantarul este foarte utila micilor fermieri care nu au posibilitatea de a cantari animalele inainte de sacrificare. Aproximarea greutatii poate fi de mare ajutor si gospodarilor care cumpara suinele din targuri. In numai cateva minute, cu ajutorul unei rulete si cu un calcul simplu cu calculatorul de pe telefon identificati usor porcul la greutatea pe care o cautati.

Pentru a calcula greutatea unui porc fara cantar aveti nevoie de o ruleta sau de o sfoara si de o ruleta, precum si de un calculator simplu (cele mai multe telefoane au aceasta functie). Foarte important, aveti nevoie si de formula de calcul prin care puteti aproxima cate kilograme are animalul.

Deloc de neglijat, masuratorile trebuie facute de cineva care cunoaste temperamentul porcului respectiv. Apropiati-va cu calm de animal, chiar vorbiti cu el pe un ton pland pentru a nu-l alarma. Hrana gustoasa – asa cum sunt boabele de porumb, poate fi de ajutor pentru a linisti animalul si pentru a-i distrage atentia. Aveti in vedere ca suina nu este obisnuita cu astfel de situatii si trebuie sa preveniti un accident in timpul masuratorii. Daca vedeti ca porcul este agitat, mai bine abandonati demersul decat sa va raniti.

Daca porcul este calm, este familiarizat cu prezenta dumneavoastra in adapostul lui, atunci puteti incepe masuratorile.

Primul pas este acela de a masura lungimea porcului. Masuratoarea porneste din spatele urechilor animalului si se opreste acolo unde incepe coada. Aceasta este prima masuratoare, iar lungimea obtinuta va fi notata cu L.

Al doilea pas este de a masura circumferinta porcului. Masuratoarea se face in spatele picioarelor din fata ale suinei, iar rezultatul va fi marcat cu C.

Greutatea aproximativa a porcului, adica numarul de kilograme il vom nota in formula de calcul cu G.

FORMULA DE CALCUL

G = C x C x L x 69,3

unde

G – greutatea aproximativa a porcului (+/- 3%)

L – lungimea porcului

C – circumferinta porcului

69,3 – constanta de calcul

Pentru a afla greutatea carcasei porcului, inmultiti greutatea aproximativa cu 0,72

Carcasa = G x 0,72

Model de calcul

La un porc cu lungimea L de 1,02 metri si o circumferinta C de 1,27 de metri

C x C x L X 69,3 = 1,27 x 1,27 x 1,02 x 69,3 = 114 kilograme

Greutatea carcasei este G x 0,72, adica 82 de kilograme

Retineti! Aceasta metoda de aflare a greutatii unui porc are o marja de eroare. Numarul exact de kilograme pe care il are animalul poate fi aflat cu siguranta numai prin folosirea cantarului!

