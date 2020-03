Cum afli daca ești 'contact apropiat' al unui bolnav de COVID-19: ghidul oficial distribuit de autoritați

Recomandări emise de Grupul de Analiză față de următoarele situații întâlnite sau care pot apărea în urma evoluției situației generate de infectarea cu virusul COVID-19 (coronavirus).

Cine este contact apropiat al unui caz confirmat

Contactul apropiat este definit ca:

- Persoana care locuieste in aceeasi gospodarie cu un pacient cu COVID-19;

- Persoana care a avut contact fizic direct cu un caz de COVID-19 (ex.strangere de mana neurmata de igiena mainilor);

- Persoana care a avut contact direct neprotejat cu secretii infectioase ale unui caz de COVID-19 (ex.in timpul tusei, atingerea unor batiste cu mana neprotejata de manusa);

- Persoana care a avut contact fata in fata cu un caz de COVID-19 la o distanta mai mica de 2 m si pe o durata de peste 15 minute;

- Persoana care s-a aflat in aceeasi incapere (ex.sala de clasa, sala de sedinte, sala de asteptare din spital) cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 minute si la o distanta mai mica de 2 m;

- Persoana din randul personalului medico-sanitar sau alta persoana care acorda ingrjire directa unui pacient cu COVID-19 sau o persoana din randul personalului de laborator care manipuleaza probe recoltate de la un pacient cu COVID-19, fara portul corect al echipamentului de protectie;

(Sursa ECDC si aflat in vigoare in Romania in cadrul definitiei de caz).

Scopul definirii contactului apropiat este sa permita anchetei epidemiologice sa deceleze care persoane din lista contactilor unui caz confirmat primesc indicatie de izolare la domiciliu timp de 14 zile si testarea acestora la inceputul perioadei de izolare si la sfarsitul acesteia.

O ancheta epidemiologica corecta NU trebuie sa duca la izolarea si testarea altor persoane care nu indeplinesc exact criteriile din definitie si nici pe aceia care sunt contacti ai contactilor.

