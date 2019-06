Cum ajungem sa consumam peste contaminat cu metale grele, pe care alte tari il refuza

Peste google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pe mesele noastre ajunge peste din import, pe care alte tari refuza sa il manance. 90% din ce consumam vine de afara. Si mai grav e faptul ca mult peste intra in tara neverificat, desi a fost prins in ape poluate, contaminate cu metale grele. Asta in timp ce industria noastra a fost trasa la mal, vapoarele de pescuit vandute pe nimic si intreprinderile piscicole restranse de la un an la altul. Urmariti o ancheta realizata in cadrul campaniei Inspectorul Pro. Anul trecut, am mancat 81.000 de tone de peste din alte tari. Adica vreo 5.000 de TIR-uri. Si am cheltuit peste 300 de milioane de euro. Grav este ca la vanzare a ajuns si peste alterat, expirat sau tinut in conditii improprii. Inspector: “Copiii al ...