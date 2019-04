Cum ajuta PSG reconstructia catedralei Notre Dame

PSG tricou google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Clubul de fotbal Paris Saint-Germain a anuntat ca a vandut in mai putin de o jumatate de ora cele 1.000 de tricouri pe care era imprimata imaginea catedralei Notre-Dame, devastata de un incendiu pe data de 15 aprilie. Anuntul a fost facut pe contul de twitter al clubului. ''Veniturile urmeaza sa fie donate unor asociatii legate de pompieri '500 pe Internet, 250 in Megastore si 250 pe Champs. Va multumim pentru solidaritatea voastra', a scris PSG. O noua ancheta a fost deschisa in cazul incendiului de la Notre Dame Echipa lui Neymar a purtat acest tricou omagial, pe care era imprimata imaginea edificiului parizian, in locul numelui sponsorului oficial, duminica seara, la meciul cu AS Monaco ...