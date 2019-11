Cum am ajuns sa o subestimam pe Viorica Dancila. Inedita strategie ad-hoc care o propulseaza

In mod constant, in ultimii aprope doi ani, Viorica Dancila a infirmat toate previziunile care o vedeau disparand repede, din motive lesne de inteles, din prim-planul vietii publice. Hohotele de ras care i-au insotit pe fundal agramatismele, eroile de logica si intonatia cantata se sparg astazi in fata unei evidente greu de explicat in afara Romaniei: Viorica Dancila ar putea deveni presedintele Romaniei.