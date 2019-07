Cum ar fi fost gasit trupul fetitei ucise in Caracal! Detalii de ultima ora

Luiza Mihaela Melencu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Anchetatorii au descoperit ramasite umane arse langa raul Olt. Conform primelor cercetari, ar fi vorba despre trupul Luizei, fata disparuta in aprilie. Cel putin una dintre victimele criminalului Gheorghe Dinca a fost aruncata in raul Olt, au declarat surse judiciare pentru Mediafax, anchetatorii identificand ramasite umane arse langa apa. Surse apropiate anchetei spun ca ar fi vorba despre trupul Luizei, fata disparuta in aprilie. Sursele citate au declarat, pentru Mediafax, ca ramasitele umane arse au fost gasite in apropierea apei, motiv pentru care se crede ca cel putin o victima a fost aruncata in apa raului. Gheorghe Dinca va fi adus astazi in „casa groazei” pentru reconstituir ...