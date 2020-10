Cum ar putea arata configurația politica a viitorului Parlament

Alegerile parlamentare din luna decembrie vor schimba componenţa actualului Legislativ, dar odată cu ea şi majorităţile din cele două Camere. Dacă acum PSD are cei mai mulţi parlamentari, lucrurile se vor schimba după data de 6 decembrie, rolurile urmând să fie inversate între PSD şi PNL, potrivit unei simulări realizate de The Strategy Group și […] The post Cum ar putea arăta configurația politică a viitorului Parlament appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.