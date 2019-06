Cum arata acum 25 de ani Carmen Iohannis

La 58 de ani, sotia presedintelui arata intr-un mare fel, insa cum arata acum 25 de ani? Singurele poze din tineretea primei doamne a tarii

Carmen si Klaus Iohannis sunt casatoriti de peste 25 de ani, spune presedintele ales al Romaniei. Cei doi s-au cunoscut la de 22 de ani. Dupa sapte ani de relatie s-au casatorit si au o casnicie fericita pana acum. ”Secretul” celor 25 de ani de casnicie a fost dezvaluit de Klaus Iohannis.

Presedintele ales al Romaniei a cunoscut-o pe prima doamna in timpul facultatii, in vechiul cerc de prieteni al celor doi. Klaus Iohannis spune ca a fost dragoste la prima vedere.

”Ne-am placut, pur si simplu, iar chimia dintre noi depaseste orice descriere. Daca se intalnesc doi oameni care se plac si se inteleg, restul devine irelevant. Este foarte usor ca doi oameni tineri sa se placa si sa se indragosteasca si asta s-a intamplat cu mine si cu sotia mea”, povesteste Klaus Iohannis in cartea autobiografica lansata in campania electorala.

”PAS CU PAS” este titlul cartii in care Klaus Iohannis isi descrie viata si spune care este secretul casniciei de peste 25 de ani cu Carmen. Iohannis relateaza ca au durat ani buni pana cand a decis sa faca pasul in fata ofiterului Starii Civile.

”Am fost un cuplu de indragostiti multi ani. A durat mult pana cand ne-am casatorit. Ne-am cunoscut la 22 de ani si ne-am casatorit pe la vreo la 29”, explica presedintele ales al Romaniei.

Pasajul in care Iohannis vorbeste despre casnicia sa este destul de mic, dar in el este dezvaluit secretul relatiei solide pe care acesta o are cu Carmen, dupa peste un sfert de secol de casnicie.

”Iubirea este cel mai frumos si placut sentiment intre doi oameni”, spune Klaus Iohannis intr-un interviu acordat PROTV, dar in cartea sa explica faptul ca secretul unei casnicii solide nu este neaparat intensitatea iubirii.

Klaus Iohannis explica faptul ca este foarte important ca intr-o casnicie sa existe staruinta si dorinta de a nu lasa sentimentele sa se raceasca. ”Acesta este un lucru pe care trebuie sa vrei sa sa-l faci, insa multa lume nu-l face si nu se straduieste. Si atunci apare aceasta rata fenomenala de divorturi”, explica Iohannis.

Presedintele ales al Romaniei scrie in cartea sa un pasaj dezamagitor pentru romanticii care cred in iubire eterna ca in prima zi.

”A fi indragostit este o faza care trece, mai devreme sa mai tarziu.

Insa, ca sa ramai langa cineva trebuie sa iti doresti sa consolidezi familia si sa treci peste toate dificultatile. Sa treci intentionat, fiindca sa abandonezi e usor.

Abandonul este cel mai facil lucru, peste tot: la serviciu, si in casatorie, si in politica”

