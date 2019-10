Cum arata acum Consuelo, fosta sotie a lui Adrian Mutu! Din ce castiga bani in Caraibe

Exista viata minunata si dupa divort! O demonstreaza excelent Consuelo, fosta sotie a lui Adrian Mutu! Si asta pentru ca, desi este o mama singura, diva din Republica Dominicana se descurca foarte bine atat in viata de familie, dar si pe plan profesional. Este o femeie de afaceri de succes: vinde vile de lux in paradisul din Caraibe, iar economiile din conturile ei cresc vazand cu ochii.

Consuelo, fosta sotie a lui Adrian Mutu, sexy si provocatoare la 6 ani dupa ce a divortat in mare secret de tatal fiicelor sale

Au trecut mai bine de sase ani de cand Consuelo Matos si Adrian Mutu au decis sa mearga pe drumuri separate in viata. Superba dominicanca pare ca a pacalit timpul, pentru ca arata excelent. Mai mult, dupa divort, ea a decis sa fie mai discreta pe retelele de socializare, dar, anul trecut, chiar in ziua nuntii “Briliantului” cu Sandra, Consuelo a facut publica o imagine, pe care multi au catalogat-o ca fiind, de fapt, “o vindecare” completa dupa mariajul esuat. Atunci ea a fost surprinsa intr-un restaurant de lux. In imaginea publicata pe Instagram, ea era imbracata cu o camasa cu un umar gol si poza a fost facuta in timp ce butona telefonul.

Probabil era ocupata cu afacerea infloritoare pe care o detine. In urma cu mai bine de un an, ea si-a deschis propria agentie imobiliara, care se ocupa de vanzarea unor proprietati aflate intr-un complex de 5 stele aflat pe malul Marii Caraibelor. In portofoliul lui Consuelo se afla vile si case de vacanta al caror pret este de minimum 1 milion de dolari, ceea ce inseamna ca si incasarile ei, din comisioane, sunt pe masura. Frumoasa dominicanca nu s-a implicat in tranzactiile imobiliare pentru ca nu avea din ce sa se intretina, ci pentru a-si umple timpul cu o activitate.

Consuelo a devenit sotia lui Adrian Mutu in 2005, iar in timpul mariajului, frumoasa bruneta i-a daruit doua fete superbe: Adriana Lea si Maya Vega. Pana in primavara anului trecut s-a stiut ca ei ar fi divortat in 2015, insa, la cateva luni dupa ce s-a casatorit civil cu Sandra s-a aflat cand s-a produs, de fapt, separarea de cea de-a doua sotie. Si asta pentru ca pe hartia de divort de cea de-a doua sotie scrie ca acesta s-a pronuntat 8 iunie 2012, adica cu vreo doi ani inainte sa se vorbeasca prima oara despre despartirea lui de Consuelo.

