Cum arata acum Maria Basescu si ce s-a intamplat cu ea de cand Traian Basescu nu mai e presedinte

Maria Basescu a fost, fara doar si poate, una dintre cele mai delicate si mai elegante prime doamne ale Romaniei. Emana caldura la fiecare aparitie si avea un rol important in imbunatatirea imaginii presedintelui Traian Basescu, implicat intr-o serie de conflicte pe durata celor doua mandate.

Maria Basescu, o familista convinsa

Omul Maria Basescu a fost mai putin cunoscut pentru publicul larg. In cei 10 ani de mandat, sotia fostului presedinte al Romaniei a acordat putine interviuri, insa destul de relevante pentru a o cunoaste mai bine. Maria Basescu a vorbit intr-o anumita ocazie despre cum era viata ei cand Traian era marinar.

”Mai tarziu am ajuns inchisa intre patru pereti. Am stat foarte mult singura. E adevarat, la inceput am incercat sa dau fetita la cresa, dar nu se adapta. Era mereu bolnava si nu manca. Asa ca am ramas acasa. Singura. Sotul meu pleca mereu pe mare”, marturisea gatuita de emotii fosta prima doamna a tarii, scria libertatea.ro.

Salba din aur si scandalul Bercea Mondial

Maria Basescu a fost intotdeauna retrasa pe timpul mandatului fostului presedinte, ocupandu-se mai mult de familie. Si astazi, cand are nepoti, Maria sta mai tot timpul cu acestia si cu fiicele sale. In traiectoria sotiei fostului marinar Basescu a existat si un moment de cumpana, cel de la Ziua Rromilor, in care aceasta primea salbe din aur de la Bercea Mondial.

Maria Basescu a participat alaturi de Traian la Festivalul Rromilor de la Costesti, judetul Valcea, cand a primit de la Sandu Anghel, temutul interlop cunoscut sub numele Bercea Mondial, o salba despre care s-a zis ca ar fi din aur. Ulterior, s-a aflat ca salba respectiva nu ar fi fost din aur, asa cum vuia presa in 2009, cand a avut loc aparitia de la Costesti.

Dupa cativa ani, jurnalistii spuneau ca presedintele Traian Basescu ar fi fost ajutat in acel an sa castige alegerile de catre comunitatea rroma. De altfel, fratele presedintelui a fost arestat intr-un dosar de coruptie in care era implicat inclusiv Bercea Mondial.

