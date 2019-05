Cum arata acum si ce s-a ales de Lorelai Mosnegutu, castigatoarea „Romanii au Talent” din 2017

Lorelai Mosnegutu

Lorelai Mosnegutu a fost castigatoarea ultimei editii “Romanii au talent”, si implicit a premiului de 120.000 de euro. Tanara a impresionat pe toata lumea, atat cu calitatile sale vocale, cat si cu povestea sa impresionanta de viata.

Dupa show-ul la care a participat Lorelai Mosnegutu a avut parte de o experienta inedita. Adolescenta a fost invitata in America sa aniversarea a 25 de ani a Challenged Athletes Foundation.

„Dragii mei, am fost invitata in aprilie in San Diego (California) cu ocazia aniversarii a 25 de ani a fundatiei Challenged Athletes Foundation! Va marturisesc ca a fost o experienta inedita intr-un colt de rai cu oameni onesti, minunati si super fericiti, o fericire molipsitoare, pe care am trait-o la maxim! Felicitari tuturor pentru astfel de evenimente! Demonstrati ca va pasa de persoane speciale ca noi!” a transmis Lorelai pe pagina sa de Facebook.

Lorelai Mosnegutu, poveste de viata impresionanta

Lorelai a venit pe lume fara maini si fara femururi, fiind abandonata in spital de cea care i-a dat nastere. Fetita a fost salvata de Viorica Parvan, un asistent maternal, care a devenit mama ei adoptiva.

Deloc intamplator, in finala „Romanii au talent” , artista a cantat o melodie intitulata “Rise Like a Phoenix / Ridica-te (din cenusa) ca pasarea Phoenix”. O frumoasa coincidenta pentru “Mama Vio” a fost ca titlul castigat de Lorelai Mosnegutu la emisiune sa vina chiar pe 2 iunie 2017, ziua in care Romania serbeaza Ziua Nationala a Adoptiei.

