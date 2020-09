Cum arata Aleksei Navalnii, dupa ce a fost otravit. FOTO

Starea de sănătate a lui Aleksei Navalnîi, otrăvit cu Noviciok, s-a îmbunătăţit considerabil şi „poate să coboare din pat pentru perioade scurte de timp”, a anunţat, luni, spitalul din Berlin unde este internat dizidentul rus, relatează DPA, preluată de Agerpres. „Pacientul a fost scos cu succes de pe ventilaţie mecanică”, se arată într-un comunicat al spitalului Charite […] The post Cum arată Aleksei Navalnîi, după ce a fost otrăvit. FOTO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.