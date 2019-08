Cum arata Antonia dupa ce si-a facut o schimbare radicala de look

Antonia 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Antonia a facut o schimbare radicala de look. Artista a dat fuga la un hair-stylist din Capitala, iar acum fanii n-o mai recunosc pe strada. Antonia a decis sa-si schimbe look-ul radical! Indragita cantareata a mers la un hair-stylist din Capitala, iar fanii au ramas muti de uimire dupa ce au vazut rezultatul. Artista a renuntat la parul lung si culoarea naturala pentru niste codite impletite, in stilul ”dreadlock”, blond platinate. Antonia a decis sa faca aceasta schimbare radicala pentru filmarea noului videoclip alaturi de Lino Golden. Si, ce-i drept, noua coafura o prinde de minune pe artista, iar de aceeasi parere sunt si fanii ei care nu au contenit cu complimentele. Antonia si Alex Vele ...