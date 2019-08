Cum arata apartamentul de un milion de euro al Deliei. Se intinde pe doua etaje

Delia si partenerul ei de viata, Razvan, locuiesc intr-un super apartament din Capitala. Locuinta celor doi se intinde pe doua etaje.

Pana in urma cu trei ani, Delia a locuit cu sotul ei, Razvan, in casa acestuia din zona Unirii. In prezent, cei doi locuiesc intr-un super apartament din zona de nord a Capitalei.

Artista si partenerul ei de viata au investit un milion de euro intr-un penthouse situat intr-un bloc cu patru etaje.

Potrivit click.ro, apartamentul are peste 400 de metri patrati si se intinde pe doua etaje. Comunicarea intre etaje se face printr-o scara interioara, iar pe terasa exista o piscina.

Pentru ca totul sa arate ca din reviste, Delia a apelat la serviciile uui arhitect care s-a ocupat de amenajrea apartamentului.

Delia, in varsta de 37 de ani, este una dintre cele mai de succes artiste de pe scena muzicala din Romania. In varsta de 36 de ani, artista are in spate o cariera impresionanta. In perioada 1999-2003 a facut parte din formatia N&D, alaturi de care a scos 4 albume, astfel cunoscand succesul la nivel national. Dupa 2003, in cariera solo, Delia a mai lansat alte 3 albume. In prezent este jurat in cadrul „X Factor', emisiune difuzata de postul de televiziune Antena 1. In plan personal, Delia este casatorita cu Razvan Munteanu din anul 2012.

