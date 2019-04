Cum arata apartamentul din Los Angeles in care sta Alexandra Dinu! Fosta sotie a lui Adi Mutu locuieste cu iubitul ei intr-o casa evaluata la peste doua milioane de dolari!

alexandra dinu 2

Fanii fostei sotii a lui Adrian Mutu pot vedea cum arata apartamentul din Los Angeles in care sta Alexandra Dinu. Actrita s-a mutat in SUA in urma cu aproape 4 ani, dorind sa urmeze o cariera la Hollywood unde, de altfel, a avut aparitii in cateva pelicule, totul fiind inlesnit de iubitul Alexandrei, Jeffrey Greenstein, care este producator de filme. Alexandra a marturisit ca are o relatie solida cu Jeffrey, mai ales ca acesta se intelege foarte bine cu fiul ei si al lui Mutu, Mario, care a venit si el in SUA.

Cum arata apartamentul din Los Angeles in care sta Alexandra Dinu: “Faptul ca am un copil a fost ca un test pentru iubitul meu"

“Faptul ca am un copil a fost ca un test pentru iubitul meu la inceputul unei noi relatii. Consider ca un barbat care te iubeste cu adevarat nu are cum sa nu-ti iubeasca la fel de mult si copilul. Nu as fi putut sa am o relatie decat cu un barbat care nu doar imi accepta copilul, dar il iubeste si e fericit sa il aiba parte din viata lui. Ceea ce mi s-a parut important in astfel de situatii este ca Mario sa inteleaga ca partenerul meu de viata nu este noul lui tata.", a declarat, la un moment dat, Alexandra Dinu.

Cum arata apartamentul din Los Angeles in care sta Alexandra Dinu. Are o suprafata de 134 metri patrati

Din poze se vede cum arata apartamentul din Los Angeles in care sta Alexandra Dinu. Iubitul Alexandrei are un apartament intr-un complex aflat pe Hollywood Boulevard, o zona extrem de selecta. Locuinta are o suprafata de 134 metri patrati, doua dormitoare, doua bai si o zona amenajata pentru bar, asa cum se arata pe site-urile de imobiliare din SUA. Pe zillow.com, unul din cele mai importante site-uri specializate in tranzactii imobiliare, apartamentul in care Alexandra Dinu locuieste impreuna cu iubitul si fiul ei este evaluat la 2.175.000 de dolari!

