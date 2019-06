Cum arata Bernadette de la Puterea Dragostei cu parul desprins! Nu apare niciodata asa in emisiune

Bernadette3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Bernadette de la Puterea Dragostei a publicat pe pagina ei de si fotografii in care are o coafura diferita de cea din emisiune. Cum arata tanara cu parul desprins. Bernadette este cea una dintre cele mai noi concurente de la Puterea Dragostei si, desi abia a intrat in show-ul de televiziune de la Kanal D, frumoasa blondina are deja foarte multi fani. Pe pagina ei de Instagram, tanara este urmarita de peste 40 de mii de internauti. In emisiune Bernadette a aparut de fiecare data cu aceeasi coafura, parul lung si blond strans intr-o coada inalta, iar in fotografiile de pe retelele de socializare podoaba ei capilara arata in acelasi fel. Cu toate acestea, imaginile mai vechi o arata pe cea mai noua co ...